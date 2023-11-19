Він наголошує, що літаки F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря наші наземні війська.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що літаки дуже серйозно змінять хід війни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що літаки не змінять хід війни.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб ці літаки не були, власне, такі, чиї тактико-технічні характеристики будуть значно слабшими за російські", - зауважив Ігнат.

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Він додав, що Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі. "І ряд інших чинників, які має багатоцільовий літак. Тобто F-16. Певні модифікації. Який може завдавати ударів по наземних цілях, по надводних цілях і по повітряних цілях. Плюс, захистити державу всередині від ракет та дронів", - сказав речник.

Так, на його думку, такі авіаційні комплекси, якими є багатоцільові літаки, зможуть суттєво вплинути на хід війни.

"Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник. І за допомогою саме авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо припинити те, що робить Росія. А саме – відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська", - наголосив Ігнат.

Що передувало

Раніше Певкур заявив, що українській армії зараз потрібне будь-яке озброєння, проте потрібно розуміти, що одні літаки не змінять перебіг війни.

Водночас він зазначив, що оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб ЗСУ.

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