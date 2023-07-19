Зокрема, Канада має допомогти Україні у питанні розвитку необхідної інфраструктури.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляє, що Україна повинна підготувати інфраструктуру (укриття, забезпечення, заправні станції тощо) для отримання багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.

Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, про це Резніков сказав під час пресконференції: "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?".

"Ми повернулися з Вільнюса, де 11-ма країнами було підписано меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Спочатку було 10, потім доєдналася Румунія. Я подякував усім міністрам. Я думаю, що в серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із 11-ти країн", - відзначив Резніков.

Міністр додав, що вчора на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-14") міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що Польща, яка також приєдналась до цього проєкту, дає своє обладнання і можливості.

Як зазначив Резніков, українські пілоти та інженери-техніки паралельно проходитимуть навчання у декількох країнах.

"Ми ж тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки і зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо). Я про це говорив з пані Анітою Ананд - Міністеркою оборони Канади, бо в них немає літаків F-16, але вони підтримують ідею розвитку інфраструктури і в такий спосіб будуть у цій коаліції. Як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати - в цей момент партнери будуть приймати рішення: "Oк, тепер літаки!". Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", - наголосив Резніков.

На полях Вільнюса утворилася коаліція щодо навчання ЗСУ на F-16

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на полях саміту лідерів країн НАТО у Вільнюсі міністр оборони України підписав з 11 колегами з інших країн Меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на F-16. До коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Очолюють коаліцію Данія і Нідерланди.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів, тож на те, аби розбудувати повітряні сили із достатньою кількістю сучасних літаків Україні знадобиться час. Зокрема, на 10 літаків F-16 необхідно 2 мільярди доларів.

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