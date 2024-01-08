Як наголошується, від наявного плацдарму на Херсонщині до окупованого Криму лише 60 км.

Україна планує розпочати наступ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області після отримання від Норвегії американських винищувачів F-16.

Як пише німецьке видання Welt, Збройні сили Україні ще з жовтня 2023 року утримують плацдарм у районі населеного пункту Кринки на лівобережжі. Збиття кількох літаків РФ послабило тиск окупаційної авіації, що дозволило українським військам відбивати ворожі атаки ще ефективніше. Наразі загарбники зазнають там великих втрат.

"Від українського плацдарму на Дніпрі до Криму всього приблизно 60 км. З розгортанням винищувачів F-16, які Норвегія передасть протягом найближчих кількох місяців, Україна може перейти від оборони до наступу", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, однією з головних причин зростання успіху українських контратак стане знищення російських радіолокаційних установок і позицій ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, останні українські удари демонструють, що РФ досі не впоралась із проблемою своєї ППО.

Винищувачі F-16 для України

У Пентагоні повідомляли, що українські пілоти продовжують проходити підготовку на винищувачах F-16. Вона має завершитися за кілька місяців.

Перші українські пілоти вже пройшли базову підготовку до польотів на F-16 у Великій Британії. Навчання, яке почалося у серпні, пройшли шість досвідчених льотчиків.

Днями стало відомо, що Норвегія відправить два американські винищувачі F-16 у Данію для навчань українських пілотів,

У МВС ЗСУ заявили, що коли в небі України зʼявляться F-16, це буде чорний день для армії РФ.

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