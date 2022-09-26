Це можливо навіть у випадку, якщо це буде демонстраційний вибух де-небудь в морі, вважає він.

Не виключено, що НАТО введе свої війська на територію України, у разі застосування Росією ядерної зброї, навіть демонстраційного.

Таку думку висловив російський правозахисник і блогер Марк Фейгін у новому випуску програми "Аргумент".

"Якщо виходити з раціонального – то ні (застосування ядерної зброї Росією неможливе – УНІАН). Наслідки незворотні будуть такими, що майбутнього взагалі у російської влади, може, у Росії як такої... Буде туманним, висловимося акуратно. Тому що це не буде напад країни з ядерною зброєю на країну, що не володіє ядерною зброєю, якою Україна є... Відповідь ядерних країн буде точно, гарантовано. Як я прогнозую, якщо це буде демонстраційний вибух де-небудь в морі, щоб не було жертв (хоча не знаю, які спровокує наслідки такий вибух), можуть вони на таке піти... Мій прогноз: тоді не виключено, що НАТО введе свої війська на територію України, щоб припинити взагалі", – говорить Фейгін.

У разі, якщо ядерний удар буде завдано з території Білорусі, вважає Фейгін, наслідки для Росії все одно будуть. Тільки, зазначає він, і для режиму Лукашенка в цьому випадку наслідки будуть.

"По всіх резиденціях Лукашенка точно буде – незалежно від того, як дадуть відповідь в Москві – зроблений удар ракет. Можливо, навіть Захід вдарить. Тут покінчать вже з Лукашенком, тому що це дуже небезпечна історія: це не ми, це хтось, без'ядерна країна", – коментує він.

Ядерний шантаж Путіна: що варто знати

Росія довгі місяці погрожує ядерним ударом Україні, країнам Європи і США. Погрози звучали як від чинних, так і від колишніх чиновників, пропагандистів, а 21 вересня застосуванням ядерної зброї пригрозив російський диктатор Володимир Путін.

На переконання президента Володимира Зеленського, це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна.

"Він хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує", – каже президент.

Також глава держави зазначав, що ці погрози – чергове свідчення того, що Росію треба визнати нарешті державою-спонсором тероризму.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній, що, на його думку, ймовірність застосування Росією ядерної зброї зросла. А заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що російській диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

У той же час розслідувач Bellingcat Христо Грозєв засумнівався в перспективі початку ядерної війни. Він акцентував, що ядерний арсенал Росії не перевірявся роками, тому є дуже високий ризик, що він не функціонує належним чином.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї.

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