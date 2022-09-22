Наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на інші країни.

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що російській диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Про це він заявив в коментарі ITV News.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – заявив він.

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Скібіцький додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на інші країни, зокрема Польщу, Туреччину та Болгарію.

"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. … Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі", – сказав Скібіцький.

Росія знову погрожує ядерною зброєю: що варто знати про шантаж Путіна

Як писав УНІАН, впродовж останніх місяців від російських пропагандистів та чиновників неодноразово лунали погрози в бік України, Європи та США щодо ядерного удару. А в середу, 21 вересня, до таких погроз вдався російський диктатор Володимир Путін.

"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхню сторону", - цинічно заявив президент Росії.

На переконання президента Володимира Зеленського, ці погрози – чергове свідчення того, що Росію треба визнати нарешті державою-спонсором тероризму.

"Після ударів російських танків і ракет по атомних станціях. І після погроз застосувати ядерну зброю, які стали правилом, а не винятком для російських пропагандистів…", - зазначив президент.

За оцінкою головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, ця заява Путіна свідчить про паніку і розпач в Кремлі. Тим не менше, саме після цієї заяви стало відомо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити поставки зброї в Україну.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній, що, на його думку, ймовірність застосування Росією ядерної зброї зросла, втім це навряд переросте в тотальну ядерну війну. Він переконаний, що якщо росія все ж вдасться до цього, країн Заходу, зокрема, США можуть повноцінно вступити у війну.

Водночас розслідувач Bellingcat Христо Грозев акцентував, що ядерний арсенал Росії не перевірявся роками, тому є дуже високий ризик, що він не функціонує належним чином.

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