Президент Франції Емманюель Макрон вважає можливим поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати зброю.

Франція веде перемовини зі Швейцарією щодо можливості реекспорту зброї для України.

"Щодо тих дебатів, які існують, то мова іде не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці", - сказав президент Франції Емманюель Макрон у ході візиту до Швейцарії, пише "Укрінформ".

За словами президента, він поважає нейтральний статус Швейцарії та її чітку дипломатичну позицію підтримки України. Макрон налаштований оптимістично стосовно результатів переговорів. Він вважає можливим поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати зброю.

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"Вона (підтримка України, - ред.) не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні", - наголосив французький лідер.

Війна в Україні - позиція Швейцарії

На початку лютого Швейцарія знову відмовила у реекспорті зброї до України. Іспанія пропонувала поставити Києву системи ППО, однак швейцарці послалися на закон про військові матеріали.

Пізніше Швейцарія оголосила, що виділить на підтримку України 1,7 млрд доларів. Ці гроші поступлять Києву до 2028-го року. Перші 300 мільйонів Україна отримає у наступні два роки.

У червні Національна рада Швейцарії, що є нижньою палатою парламенту, не підтримала голосування, яке передбачало дозвіл третім країнам на реекспорт зброї швейцарського виробництва до України.

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