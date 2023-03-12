Цікаво, що законодавство Швейцарії передбачає можливість відправити ЗРК Rapier до України.

Швейцарія вирішила знищити зенітні ракети, які могли б стати в нагоді українським системам ППО.

Як пише NZZ, у 1980-х роках Швейцарія закупила ЗРК Rapier у Великобританії. Зараз армія Швейцарії має 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier, перша партія яких вже утилізована.

Ці ракети старі і влада Швейцарії вивела ЗРК Rapier з експлуатації. Тим не менш, така зброя все ще могла би збивати цілі, які низько летять (дрони або гелікоптери). ЗРК Rapier могли би прикрити цивільну інфраструктуру України від російської агресії.

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"Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї", – заявив член Національної ради Швейцарії від "зелених лібералів" Франсуа Пуанте, який підтримує передачу озброєнь Україні.

Цікаво, що законодавство Швейцарії передбачає можливість відправити ЗРК Rapier до України. Для цього достатньо було би повернути дану зброю до країни-виробника (Великобританія) і потім уряд Сполученого Королівства ухвалив би справедливе рішення. Повернення зброї країні-виробнику не вважається реекспортом, але Швейцарія навіть не надіслала запит до Лондону.

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

На початку російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти РФ, чим, за деякими оцінками, порушила свій історичний нейтралітет.

Також Швейцарія почала заморожувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Крім того, країна надає гуманітарну допомогу Україні.

Але влада країни відмовилася постачати Україні зброю і заборонила іншим країнам передавати зброю швейцарського виробництва.