Досі зберігається шанс на те, що Україна зможе отримати швейцарську зброю.

Національна рада Швейцарії, що є нижньою палатою парламенту, не підтримала голосування, яке передбачало дозвіл третім країнам на реекспорт зброї швейцарського виробництва до України.

Згідно з інформацією Swiss info, "за" проголосували 75 осіб, а проти – 98. Ще двоє чиновників утрималися.

Таким чином ініціатива комітету з питань політики безпеки не була підтримана і тепер знята з порядку денного, адже відповідний комітет іншої палати парламенту, Ради кантонів, вже відхиляв цю ідею в минулому.

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В джерелі вказується, що Нацрада обговорювала простий регламент, котрий давав би дозвіл передавати Україні куплену у Швейцарії зброю. Однак дискусія щодо цього питання триватиме і надалі. Кілька пропозицій на цю тему досі перебувають на розгляді у парламенті.

Також Swiss info відзначає ту пропозицію, яка має найбільше шансів на ухвалення швейцарською владою. Вона може дозволити опосередковано постачати військові матеріали в Україну.

Мова йдеться про те, що, наприклад, лише західними державами та лише за запитом зброя могла б бути поставлена тільки через п'ять років після її придбання у Швейцарії. Крім того, країна-отримувач не повинна перебувати у стані війни, якщо тільки вона не захищається, як Україна. Також ця цільова країна не повинна зашкоджувати цивільному населенню та загалом правам людини.

Швейцарія і її нейтральна політика щодо війни Росії проти України

На початку лютого Швейцарія знову заборонила реекспорт зброї до України європейській державі. Іспанія висунула пропозицію поставити Києву системи ППО, однак швейцарці послалися на закон про військові матеріали.

У квітні стало відомо, що Швейцарія виділить на підтримку України 1,7 млрд доларів. Ці гроші поступлять Києву до 2028-го року. Перші 300 мільйонів Україна отримає у наступні два роки.

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