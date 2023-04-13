Перші $300 мільйонів Україна отримає у найближчі два роки.

Уряд Швейцарії готовий надати Україні довгострокову фінансову підтримку у зв'язку з повномасштабною війною. Зокрема, Берн має намір виділити Україні $1,7 млрд до 2028 року.

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що його країна передасть $1,7 мільярда до 2028 року, пише Swiss Info.

Зазначається, що цю підтримку нададуть в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. У 2023-2024 році Україна отримає 300 мільйонів франків (понад $338 мільйонів доларів). Протягом шести років Швейцарія у сукупності планує передати щонайменше 1,8 мільярда франків (понад $2 мільярда).

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Фінансова допомога Україні

12 квітня стало відомо, що Світовий банк надасть Україні $200 мільйонів у вигляді гранту на відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.

13 квітня Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро для підтримки Збройних сил України.

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