Вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників.

Деокупація Луганської області розпочалася, вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеозверненні в Telegram.

"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав він.

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При цьому він не назвав ці населені пункти.

За словами Гайдая, окупанти розуміють, що "їх розбивають", тому вони намагаються максимально замінувати все – дороги, будівлі.

"Не біжіть попереду потяга, не намагайтесь вже збирати речі і повертатись назад. Ми скажемо, коли можна і куди саме повертатися. Треба, щоб все-таки лінію фронту десь далі посунули ЗСУ і тільки потім вже можна буде заходити в певні населені пункти", - сказав голова Луганської ОВА.

Він наголосив на необхідності розмінування території, бо, зокрема, в Кремінній окупанти розкидають міни-пелюстки, які розраховані на те, щоб калічити людей, відривати кінцівки.

Також Гайдай розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку.

"Вперше відвідали селище після стількох місяців війни. Зруйноване вщент, але так і не скорилося окупантам. 15 місцевих жителів, нарешті, вільно виходять на вулицю і радіють побачити своїх", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Білогорівка повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що захисники України звільнили на півдні низку населених пунктів. "Наші бійці рухаються швидко і потужно", - сказав президент України.

Також з'явилося відео, на якому у селі Давидів Брід Херсонської області підняли український прапор.

ЗСУ наближаються до Кремінної у Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.