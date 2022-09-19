Водночас Гайдай порадив "запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини".

Білогорівка Луганської області повністю знаходиться під контролем захисників України.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай у понеділок, 19 вересня.

Відео дня

За його словами, були моменти, коли в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена і повністю знаходиться під контролем ЗСУ.

Він також сказав, що деокупація захоплених територій в Луганській області буде проходити складніше, ніж в Харківській області.

"Того ефекту несподіванки вже не буде… Ті, хто втік із Харківського напрямку, перебувають у Луганській, Донецькій області, і зараз вони роблять усе, щоб максимально закопатися в землю та збудувати оборонні споруди", - пояснив Гайдай.

Гайдай порадив запастися терпінням "у передчутті" масштабної деокупації Луганщини.

"Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - написав він у Telegram.

Гайдай підкреслив, що люди чекають на деокупацію.

"Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Гайдай заявив, що окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. За його словами, у Сватовому серед окупантів і колаборантів паніка. Зрадники і великі ешелони техніки покинули місто. Крім того, він заявив, що українські воїни вже на підступах до Кремінної та на околицях Лисичанська.

Також Гайдай повідомляв, що російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там ще немає.

Гайдай сподівається, що найближчим часом розпочнеться повномасштабна деокупація Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: