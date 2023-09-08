Він був вражений тим, що змогли зробити наші воїни на фронті.

ЗСУ створюють на полі бою необхідні тактичні умови, щоб домогтися подальшого прогресу в контрнаступі та зруйнувати оборонні лінії противника.

Про це заявив в інтерв'ю NV екс-керівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус, коментують тактику Сил оборони України на нинішньому етапі війни. Він "дуже підтримує той підхід, який сьогодні застосовують українські військові".

"Тримати росіян в напрузі, максимально розтягнутими по всій лінії фронту, знищувати їхню логістику, пункти постачання боєприпасів, склади пального, інші запаси, їхні штаби, місця збору резервних сил, навіть авіабази і морські бази аж до Криму, а також лінії зв’язку. Можливо не можна повністю вивести з ладу міст, але можна зробити його непрохідним із Криму на південь України або вздовж узбережжя. Ваші воїни це роблять", — зазначив Петреус.

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За словами генерала, все це дозволяє прокладати шлях через мінні поля та оборонні лінії окупантів.

"Але ми всі розуміємо, який це шлях: буквально ви берете наступну гілку дерева, потім наступний будинок, потім наступний будинок після цього. Це дуже, дуже важкий бій. Але, я думаю, що в певний момент, знову ж таки, росіяни можуть почати тріщати, і тоді українці дійсно завдадуть удару. Тож ідеться про те, щоб створити умови, домогтися прогресу, а потім подивитися, в який момент ці російські лінії почнуть руйнуватися", — пояснив він.

Петреус вважає "принциповим досягненням" те, що ЗСУ змогли пройти першу лінію російської оборони на півдні.

"Тепер ми подивимося, чи зможуть вони розширити прорив, що, судячи з усього, вони і роблять, при цьому, очевидно, захищаючи фланги. Також майте на увазі, що західні системи озброєння все ще прибувають в країну. Знову ж таки, наші (американські) танки ще не увійшли до складу Збройних сил України, а додаткові системи продовжують надходити. Тому я думаю, що те, що зробили українці, дуже вражає", - наголосив генерал.

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Як повідомляв Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. На фронті успіхи є південніше Роботиного та на південь від Бахмута.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 8 вересня орієнтовно склали близько 267 540 осіб.

За оцінкою аналітиків ISW, контрнаступ ЗСУ "може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані".

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