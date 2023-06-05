Американський генерал додав, що атаки безпілотників по території Росії підвищують ризик ескалації, і США за цим "дуже, дуже уважно" спостерігають.

Попри те, що Україна "дуже добре підготовлена" до контрнаступу проти Росії, "ще занадто рано говорити про результати".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі, пише CNN.

"Вони перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу - для Європи, справді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", - сказав Міллі.

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Коментуючи атаки невідомих безпілотників по території Росії, у тому числі Москві й Бєлгороду, американський генерал зазначив, що ризик ескалації є завжди, і США за цим "дуже, дуже уважно" спостерігають.

Заяви Марка Міллі щодо війни РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал США Марк Міллі заявив, що американські танки Abrams не будуть готові до контрнаступу, але матимуть вирішальне значення в довгостроковій перспективі для того, щоб ЗСУ повністю вибили росіян з окупованих територій.

Він також нагадав про прохання США до України не використовувати для атак по території Росії американську військову техніку. За його словами, ці обмеження пояснюються прагненням допомогти українцям у звільненні власної території.

Загалом Міллі переконаний, що Україна відвоює окуповані Росією території, але припускає, що цього не відбудеться в найближчий час. Він зазначив, що українські стратегічні цілі полягають у звільненні всієї окупованої Росією частини України, на якій досі перебуває кілька сотень тисяч російських солдат.

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