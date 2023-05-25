Міллі зазначив, що українські стратегічні цілі полягають у звільненні всієї окупованої Росією частини України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі припускає, що Україна відвоює окуповані Росією території, але не у найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12"), яке відбулося в онлайн-форматі.

"Усі війни раніше чи пізніше добігають кінця. І вони припиняються за умов, що одна або інші сторона перемагає, або вони доходять до врегулювання шляхом переговорів. Ця війна, з воєнної точки зору, не буде виграна Росією", - наголосив Міллі.

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Генерал нагадав, що спочатку стратегічні цілі росіян передбачали завоювання території України, повалення уряду Володимира Зеленського, захоплення Києва, але вже пройшло більше року, і президент РФ Володимир Путін змінив цілі, аби лише захопити повністю Луганську і Донецьку області.

"Встановлені Росією стратегічні цілі є недосяжними з воєнної точки зору. Цього не буде зроблено", - наголосив Міллі.

Водночас, він зазначив, що українські стратегічні цілі полягають у звільненні всієї окупованої Росією частини України, на якій досі перебуває кілька сотень тисяч російських солдат.

"Цього можна досягнути військовим шляхом, але, імовірно, не у найближчій час", - наголосив генерал.

Він пояснив, що це говорить про те, що бойові дії будуть продовжуватися, і вони будуть кривавими і важкими.

"І у певний момент обидві сторони дійдуть до урегулювання шляхом переговорів або вони прийдуть до воєнного вирішення у певний момент майбутнього. А ми продовжимо підтримувати Україну у її боротьбі за власну свободу", – відзначив Міллі.

Він сказав, що рішення з територіальних питань залежать від політичних лідерів.

Війна в Україні - останні новини

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