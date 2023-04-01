Ці два танки мають багато відмінностей.

Танки Leopard 2 німецького виробництва значно потужніші за радянські зразки. Зокрема, техніка часів СРСР навряд чи витримає прямий удар.

Про це повідомив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телемарафону. Він додав, що навчання на Leopard 2 проходили досвідчені українські танкісти, які до цього брали участь у боях на радянській техніці.

Павлюк зазначив, що німецькі танки мають вогневу потужність, броню, сильний двигун та забезпечують захищеність екіпажу. Ще однією перевагою є дальність удару.

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"У радянському танку екіпаж має дуже мало шансів на виживання після влучання по ньому... Сподіватимемося, що ці машини допоможуть нам перемогти", - наголосив генерал-лейтенант.

Танки Leopard 2

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що від них в Україну прибуло 18 бойових німецьких танків Leopard 2.

Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard після Великодня.

За словами аналітиків, Україна вже отримала десятки різних танків і очікуються поставки не тільки з Іспанії, але також зі Швеції, Канади, Фінляндії та Португалії.

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