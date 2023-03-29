Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard після Великодня. про це з посиланням на джерела в іспанському уряді повідомляє місцеве видання El Pais.
Як повідомляється, відразу після Великодня Іспанія направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла київському уряду, щоб протистояти Росії.
За даними видання, танки вже пройшли ремонт на заводі в Севільї, і на цьому тижні вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.
Танки для України
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія "в найближчому майбутньому" направить в Україну 6 танків Leopard 2. Однак пізніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її держава надасть Україні ще чотири танки.
55 українських танкістів пройшли курс навчання в Іспанії. Вони сформують 10 екіпажів танків Leopard 2а4, які іспанська сторона передасть ЗСУ.
Тим часом, за даними ЗМІ, в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.
За словами аналітиків, Україна вже отримала десятки різних танків і очікуються поставки не тільки з Іспанії, але також зі Швеції, Канади, Фінляндії та Португалії.