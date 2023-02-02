Російський агресор вже відмовився від тактики застосування цілих батальйонів і діє малими групами.

Російські окупанти відмовилися від старої тактики атак великими батальйонними з'єднаннями і тепер пробують діяти малими групами. Про це розповів командувач угрупованням сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз росіяни діють більш дрібними штурмовими групами. Простежується багато нових варіантів дій, противник відчуває їх ефективність. Деякі з них дають результат, деякі – навпаки, призводять до величезних втрат", – розповів генерал-лейтенант.

Павлюк зазначив, що росіяни поступово вчаться воювати, як вчаться й українці, але характерна особливість саме російської армії полягає в тому, що вона абсолютно не рахується з втратами свого особового складу.

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"Вони мають перевагу завдяки величезній масі, яка йде проти нас... Для Москви люди - звичайна біомаса для виконання їхніх завдань", - сказав Павлюк.

Таку особливість російської армії генерал не вважає її вразливістю, оскільки в минулому саме подібна стратегія дозволяла Росії вигравати війни.

"Коли Росія вигравала війни, вона завжди вигравала їх, заливаючи противника кров'ю своїх військ. Це було і під час Другої світової війни, коли сотні тисяч неозброєних людей кидали на позиції і врешті-решт досягали результату. Тому значення цієї маси слід розглядати серйозно", – резюмував Павлюк.

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За даними українського Генштабу, російські окупанти продовжують активні спроби штурмувати українські позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Результатом стала загибель понад 600 росіян тільки за останню добу.

Росія ось-ось почне масштабний наступ в Україні. На думку Олексія Арестовича, завданням цієї операції буде не стільки прагнення розгромити ЗСУ, скільки спроба зайняти максимум території для початку "торгів" за мирною угодою.

У Пентагоні вважають, що Україна навряд чи зможе вибити російські війська з Криму в найближчому майбутньому. Про це стало відомо з секретного брифінгу для американських депутатів.

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