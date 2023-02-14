Генерал США нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну їхньою пріоритетною метою було захоплення Києва.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає ознак підготовки до повторного нападу російської армії на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулось у Брюсселі. Він також додав, що зберігається загроза атак з повітря.

"Стосовно Києва, я не збираюсь говорити, які розвідувальні дані ми маємо або не маємо. Я лише скажу, що завжди існує потенційна загроза. Очевидно, що є повітряна загроза, загроза ракетних атак. Київ – це столиця", - зауважив Міллі.

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Генерал США нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну їхньою пріоритетною метою було захоплення Києва.

"Я б ніколи не ігнорував можливості Росії атакувати Київ. Але зараз ми не бачимо жодних значних ознак або попереджень", - наголосив він.

Війна в Україні: прогнози

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що у війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України. Він наголосив, що в ході війни Україна продемонструвала неймовірну винахідливість і показала, як можна інтегрувати багато бойових можливостей, аби адаптуватися до зміни динаміки на полі бою.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що поблизу українського кордону в Білорусі та Росії немає скупчення ворожих військ, яке може здійснити повторне вторгнення в Україну з півночі.

Водночас військовий експерт Роман Світан висловив думку, що поки західні санкції не запрацювали, Росія все ще може здійснювати масовані атаки по Україні. Запаси ракет РФ вичерпає через місяць-півтора, однак і після цього масовані удари продовжаться.

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