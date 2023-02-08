Він вважає, що Росії не вдалося вирішити проблеми з логістикою.

Колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що скептично ставиться до можливого великого наступу армії РФ.

В інтерв'ю для YouTube-каналу українського політолога та офіцера 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Сухопутних військ Збройних Сил Украиїни Тараса Березовця він сказав, що не вірить у данні, які оголошує Москва.

"Навіть якщо їм вдалося залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими. Навіть якщо їм і вдалося накопичити таку масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення. Тому я і скептичний щодо того, що буде щось значне", - сказав Ходжес.

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За його словами, у Кремлі хочуть, щоб усі переймалися загрозою нового наступу, а Україна не могла сфокусуватися на своїх цілях. Однак генерал-лейтенант не сумнівається, що окупанти спробують скерувати нові, нетреновані резерви.

"За моїми спостереженнями, росіянам не вдалося вирішити їхні інституційні проблеми та проблеми з логістикою. І, наскільки мені відомо, в них немає персоналу - сержантів та офіцерів, щоб навчати повноцінно новобранців. Тому в найближчі 2-3 місяці я очікую, що вони нададуть перевагу використанню маси не дуже натренованих солдатів, для того щоб прорвати оборону", - додав він.

Він відзначив, що ПВК "Вагнер" вже не є не тим підрозділом, яким був на початку повномасштабного вторгнення. Такої ж думки він про російські елітні підрозділи повітряного десанту.

Новий наступ РФ: що відомо

Розмови щодо можливості великого наступу російської армії ведуться з кінця минулого року.

У нещодавному інтерв'ю міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що що окупанти можуть його приурочити до річниці повномасштабного вторгнення. Він вважає, що це може статися як на Донбасі, так і на півдні України.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російська влада переоцінює можливості своєї армії, тому новий наступ може завершитися передчасно.

Крім того, експерти кажуть про поспіх окупантів - вони хочуть встигнути до надходження західної техніки в Україну.

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