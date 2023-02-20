Він зазначив, що українські військовослужбовці ефективно навчаються роботі із західною зброєю.

Генерал Девід Петреус, який у 2011-2012 роках очолював ЦРУ, вважає, що Збройні Сили України зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа, у разі поставок зброї та наявності правильної стратегії.

Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна, сказав Петреус кореспонденту CNN на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. "Ви можете змусити ворога впасти - і це можливо цього літа, принаймні, локально - і, сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який Росія встановила", - сказав Петреус.

У такому випадку Україна зможе почати ізоляцію Криму і розділити російські сили. Якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, ЗСУ зможуть дійсно ізолювати сили РФ. Поєднання цього сценарію з використанням HIMARS призведе до "зовсім іншої динаміки", додав він.

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Петреус зазначив, що українці навчаються поводженню із західною зброєю з вражаючою швидкістю. "Навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей", - сказав він.

Контрнаступ України: прогнози

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні знадобиться ще кілька місяців для підготовки до початку великого контрнаступу.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають основною причиною затримки нового наступу затримки поставок західної зброї Україні.

The New York Times називає найбільш імовірним напрямком нового наступу ВСУ Мелітопольь в Запорізькій області.

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