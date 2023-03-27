Місцева влада просить журналістів не в'їжджати у місто, адже ситуація небезпечна.

Авдіївка Донецької області опинилася у червоній зоні. З 27 березня в'їзд у місто заборонений, зокрема для волонтерів та журналістів.

У Telegram голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш закликав представників преси не порушувати заборону та не в'їжджати до прифронтової Авдіївки альтернативними шляхами, попри заборону.

"Є наказ - пряма заборона для відвідування", - сказав він у своєму відеозверненні.

Ситуація в Авдіївці

Російські окупанти намагаються зробити з Авдіївки "другий Бахмут". Росіяни різко змістили фокус уваги на Авдіївку та активізували спроби оточити це місто.

Щодня Авдіївку поливають масованим вогнем. Удари завдають в тому числі по житлових будинках, страждає цивільна інфраструктура.

За словами голови Донецької обласної адміністрації Павла Кириленка, в результаті бойових дій росіяни практично знищили Авдіївку. Вчора стало відомо, що з Авдіївки евакуйовують останніх комунальників.

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