Україна може уразити їх, якщо США знімуть заборону на застосування далекобійної зброї.

Сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності американських далекобійних ракет ATACMS. Україна може уразити їх, якщо США дозволять застосовувати ці ракети для ударів по території Росії.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), хоча російські війська вивели літаки за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

Обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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Численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях в РФ.

Експерти Інституту створили інтерактивну карту військових об’єктів поблизу кордону, щоб проілюструвати, як партнери обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі ворога. Передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів

Росія сховала літаки від ATACMS - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія сховала 90% своєї авіації, щоб уберегти її від ATACMS.

Нова оцінка розвідки США засвідчила, що відтоді, як Україна почала отримувати ATACMS, РФ перемістила більшу частину авіації на військові бази за межами радіусу дії ракет.

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