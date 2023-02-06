Через російський артилерійський удар автівку охопило полум'я.

Російські загарбники обстріляли цивільне авто в окупованій Голій Пристані на Херсонщині, внаслідок чого загинув восьмирічний хлопчик.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я.

"У салоні знаходилися троє людей, серед яких восьмирічний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

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Водночас ця страшна подія зафіксована Генеральною прокуратурою України.

"Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей", - йдеться в повідомленні.

Обстріли росіянами Херсонщини

Нагадаємо, що після деокупації правобережжя Херсонщині російські окупанти продовжують тероризувати звільнені території постійними обстрілами, через що гинуть люди.

Зокрема, як повідомляв УНІАН, 5 лютого внаслідок ранкового обстрілу у Чорнобаївці поранено мешканця, є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

А 2 лютого росіяни 65 разів обстріляли населені пункти вільної частини Херсонської області. Через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області. Серед поранених - 5-річний хлопчик

У британській розвідці припускають, що постійними обстрілами росіяни хочуть погіршити моральний стан цивільних і стримувати будь-які українські контратаки через Дніпро у такий спосіб.

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