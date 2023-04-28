Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку майже 10 населених пункти, але безуспішно.

Російські окупанти наступають на чотирьох напрямках, здійснили понад 40 атак. Наші воїни мужньо тримають оборону.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, росіяни намагаються атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В повідомленні сказано, що тривають бої у місті Бахмут, також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів Донецької області.

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У Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, але успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку українськими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка та здійснив мінометні та артилерійські обстріли ряду населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, вранці Росія здійснила масований ракетний обстріл України, в результаті чого було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані Черкаської області та в місті Українка, що на Київщині.

За даними Генштабу, 28 квітня українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. Підрозділи ракетних військ і артилерії також гарненько "просмажили" окупантів.

Також відомо, що за минулу добу, 27 квітня, на території України було ліквідувано 540 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної фази війни знищено близько 189460 російських солдатів.

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