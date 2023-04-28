Російські втрати наближаються до важливого проміжного рубежу.

За вчорашній день українські захисники ліквідували 540 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної фази війни знищено близько 189 460 російських солдатів і найманців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також стали відомі втрати ворога в техніці за вчорашній день:

3 бойових броньованих машини (всього-7181),

18 артилерійських систем (2905),

1 реактивна система залпового вогню (543),

1 установка протиповітряної оборони (294),

6 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2467),

14 автомобілів та автоцистерн (5819),

1 одиниця спеціальної техніки (353).

Даних про знищення інших видів озброєнь за вчорашній день немає.

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Минулої ночі російський агресор завдав масованого ракетного удару по Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, було випущено як мінімум 23 крилаті ракети. З них вдалося збити 21 ракету.

В результаті попадання двох ракет, що залишилися, була пошкоджена багатоповерхівка в Умані. Там загинули 3 людини, 8 отримали поранення. У Дніпрі ракета потрапила в приватний будинок, убивши молоду жінку і маленьку дитину.

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