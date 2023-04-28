За вчорашній день українські захисники ліквідували 540 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної фази війни знищено близько 189 460 російських солдатів і найманців, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також стали відомі втрати ворога в техніці за вчорашній день:
- 3 бойових броньованих машини (всього-7181),
- 18 артилерійських систем (2905),
- 1 реактивна система залпового вогню (543),
- 1 установка протиповітряної оборони (294),
- 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2467),
- 14 автомобілів та автоцистерн (5819),
- 1 одиниця спеціальної техніки (353).
Даних про знищення інших видів озброєнь за вчорашній день немає.
Війна в Україні-останні новини
Минулої ночі російський агресор завдав масованого ракетного удару по Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, було випущено як мінімум 23 крилаті ракети. З них вдалося збити 21 ракету.
В результаті попадання двох ракет, що залишилися, була пошкоджена багатоповерхівка в Умані. Там загинули 3 людини, 8 отримали поранення. У Дніпрі ракета потрапила в приватний будинок, убивши молоду жінку і маленьку дитину.