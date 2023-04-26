Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку в Донецькій області.

Від початку доби сили оборони України відбили 43 атаки російських загарбників на трьох напрямках східного фронту - Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Саме тут росіяни зосереджують основні наступальні зусилля.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 26 квітня. Зазначається, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. На Мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили числені атаки противника в районі Мар'їнки", - повідомляє Генштаб.

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Тим часом, на Авдіївському напрямку російські окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, але успіху загарбники не мали.

А на Лиманському та Шахтарському напрямках противник наступальних дій не проводив. Натомість на Запорізькому і Херсонському напрямках російські окупанти продовжують вести оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що наразі російські окупанти не планують вести нові масштабні наступальні дії. Хоча, за його словами, ворог зараз намагається покращити своє тактичне положення на Сході, зокрема в Бахмуті і Мар'їнці.

Тим часом у Міноборони повідомили, що проти України воює майже 370 тисяч російських військових, які мають 5,9 тисяч одиниць важкого озброєння. Очікується, що окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення українських військових із важливих центрів Донецької області.

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