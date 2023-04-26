До бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Проти України воює майже 370 тисяч російських військових із 5,9 тисячами одиниць важкого озброєння.

Як повідомляє прес-центр при Міноборони України Military Media Center, довгострокові плани Кремля за наявною інформацією залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.

За даними Міноборони, для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області.

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Так, першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом, також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.

"Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним. Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України. Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські війська скеровують зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.

Також зазначається, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк.

"За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння", - додали у медіацентрі.

Втрати окупантів в Україні - деталі

За минулу добу, 25 квітня, українські військові ліквідували 640 окупантів. Відтак, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 188 тис. 410 осіб.

За добу на Таврійському напрямку ліквідовано майже дві роти (чисельність у більшості армій світу становить від 80 до 250 осіб) росіян та пошкоджено 18 одиниць техніки ворога.