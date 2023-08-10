Також відбито атаки ворога під Бахмутом, де він безуспішно намагався відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку села Урожайне Донецької області, що поруч із визволеним раніше селищем Старомайорське. Про це повідомила у Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії. А от на сході, де атакують росіяни, ситуація складна, але ворогу не вдається досягнути поставлених цілей.

Так, Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Купянському та Лиманському напрямках. У то же час на Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. При цьому, як зазначила Маляр, ворожі війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.

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Заступник міністра оборони зазначила, що для ворога залишаються неприступними Авдіівський і Мар’їнський напрямки: скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. "Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну", - наголосила вона.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначив, що ситуація на цьому напрямку важка, але контрольова, там потужно працює українська розвідка, артилерія.

Він зазначив, що ворог пробує перехопити ініціативу, але наші воїни потужно протистоять натиску. Вони не дають ворогу повернути в окупацію Куп'янськ, який рік тому став для росіян одною з "точок приниження в цій війні"

Речник Східного угруповання Збройних сил України розповів, що на цьому напрямку окупанти задіють роти "Шторм Z" і сподіваються, що вони будуть здійснювати "м’ясні штурми", тобто за будь-яку ціну проривати українську оборону. Він нагадав, що ці роти створені під егідою Міністерства оборони Росії і в них багато є антисоціальних елементів, людей, в яких є проблеми з законом, а також там є найманці.

За його словами, окупанти вже робили такі спроби атак, але не мали жодного успіху, бо там стоять загартовані в боях українські бригади, яких злякати "якимись абревіатурами чи псевдоноухау" не можливо.

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