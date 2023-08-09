Є частковий успіх в напрямку Урожайного, Приютного та Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Зазначається, що на Бахмутському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області.

Також, як наголосили у Генеральному штабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові в рамках наступальної операції мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку Урожайного (Донецька область), Приютного та Вербового (Запорізька область).

Відео дня

На низці напрямків російські окупанти намагалися просуватися, але безуспішно.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — зазначив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов,

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківки Харківської області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі населених пунктів Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області. Разом з тим, на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Де окупанти били за останню добу - головне від Генштабу ЗСу

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микілське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Сили оборони за минулу добу знищили 820 російських загарбників. Також знищено 17 безпілотників, 17 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин і 8 танків.

Також Сили оборони України сьогодні збили вертоліт російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: