Це перша частина із загального траншу.

Сьогодні, 14 листопада, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Відповідну угоду буде підписано з Міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірком Бушле.

Як повідомили в прес-центрі "Енергоатому", зазначена сума буде відправлена до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного Співтовариства. Це перша частина траншу, а в майбутньому Британія виділить ще 5 мільйонів фунтів.

"Ця підтримка допоможе з істотним ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після триваючих російських атак, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об'єктів", — йдеться в заяві британського уряду.

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Британія підкреслила, що стала найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України. Влада держави також надасть спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури. Це пріоритетний запит українського уряду.

Галущенко прокоментував допомогу від Британії наступними словами: "Росія намагається зламати нас, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців напередодні зими без тепла і світла. Сьогодні підтримка міжнародних партнерів важлива як ніколи".

За словами міністра енергетики України, кошти від Британії дозволять придбати обладнання для енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги.

Проблеми України з енергопостачанням внаслідок обстрілів окупантів

Як повідомив радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко, станом на 19 жовтня рашисти пошкодили близько 40% енергетичних об'єктів в нашій країні.

З середини жовтня в Україні проходять аварійні та стабілізаційні відключення. Останні поки що не планують скасовувати через нещодавній удар окупантів по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури. В результаті атаки ворог знищив унікальне обладнання.

Згаданий об'єкт — один з ключових в "Укренерго". Терористичний обстріл росіян призвів до проблем з електрикою в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а також столиці.

За даними виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, в деяких населених пунктах України світло відсутнє повністю. Наприклад, під час втечі з Херсона окупанти зруйнували всю енергетичну систему. На її відновлення знадобиться не менше місяця.

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