Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі висловив сподівання в успішності очікуваного контрнаступу, але застеріг від завищених очікувань.

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі застеріг від завищених сподівань щодо українського контрнаступу. При цьому зазначив, що очікує на його успіх.

Про це Клеверлі сказав в ході дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council, передає "Європейська правда". Він порівняв очікування від контрнаступу із фільмом з трьома частинами, у якому після оборони Києва настає підтримка міжнародної спільноти, а далі відбувається контрнаступ і настає "прекрасний кінець".

"Звичайно, в реальному світі це не працює. Як і те, що українці перевершили очікування протягом усього цього конфлікту, і вони готувалися. Вони тренували свої війська, вони вчилися під час цього конфлікту. І вони показали, що є дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни. Але ми повинні визнати, що простого, швидкого і рішучого прориву може і не бути", - сказав Клеверлі.

Британський міністр закордонних справ висловив сподівання в успішності очікуваного контрнаступу. "Але ми повинні бути реалістами. Це реальний світ. Це не голлівудське кіно", - додав британський міністр.

Клеверлі також вважає, що світ має бути готовим до того, що російським президент Володимир Путін під час українського контрнаступу продовжить ескалацію.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Чехії Петр Павел також застерігав керівництво України від поспішного контрнаступу, який може мати жахливі наслідки. Зокрема, він закликав не "підштовхнути до прискорення, допоки війська не будуть повністю готові".

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має всі необхідні ресурси для відвоювання територій, захоплених Росією з 24 лютого 2022 року.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що остаточні плани щодо контрнаступу Збройних сил України ще не затверджені. Він підкреслив, що не треба покладати занадто великі надії на контрнаступ, і що Україна вже довела, що вона є самостійною нацією.

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