Вони виділяють нову економічну допомогу РМ.

Кращий спосіб захистити Молдову від російського нападу - це не відправляти їй військову підтримку, а допомогти Україні.

Про це заявив Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише CNN. "Ми твердо віримо, що один з кращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - допомогти українцям захистити себе від російської агресії", - сказав він на прес-конференції під час офіційного візиту до Молдови.

Він зазначив, що мало хто розуміє закулісну тактику зловмисної діяльності Росії краще, ніж Молдова і Грузія. "Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки Москва кричущим чином підриває їх демократію, суверенітет і територіальну цілісність", - додав Клеверлі.

Відео дня

Візит глави МЗС Великої Британії до Молдови

Як відомо, 16-17 березня у Клеверлі заплановані поїздки в Грузію і Молдову. Кишинів повинен отримати більше 12 мільйонів доларів фінансування економічних реформ і реформ управління, в тому числі в енергетичному секторі.

Також він оголосить про внесок у розмірі понад 600 тисяч доларів, спрямований на створення умов для вільних і справедливих виборів у 2024 році та їх захист від зовнішнього втручання.

"Велика Британія нарощує фінансову підтримку Молдові та Грузії, оскільки вони продовжують страждати від дестабілізуючого впливу незаконного вторгнення Путіна в Україну", - йдеться у заяві.

Вас також можуть зацікавити новини: