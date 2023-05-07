Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від потужності своїх сил, переконаний чеський лідер.

Президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу, який матиме жахливі наслідки.

Як Павел розповів в інтерв'ю під час візиту до Лондона на коронацію короля Чарльза, під час нещодавніх зустрічей в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем він закликав не "підштовхнути до прискорення, допоки війська не будуть повністю готові".

"Мабуть, у них ще є відчуття, що у них немає всього, щоб успішно розпочати операцію. Тому для деяких може виникнути спокуса підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати. Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що вони будуть не буде іншого шансу, принаймні цього року", – каже Павел.

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За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від потужності своїх сил, і вона не може дозволити собі, щоб напад провалився.

"До цього надзвичайно багато вимог з точки зору комплектації особового складу, логістики боєприпасів, фінансування палива. Цього року це буде лише один шанс, тому він має бути успішним", – додає чеський лідер.

Павел також закликає країни Заходу бути готовими до інших результатів, окрім повної перемоги.

"Я вважаю, що ми повинні робити все, що в нашому розпорядженні, щоб заохочувати українців і підтримувати їх у досягненні успіху. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачених обставин", – зауважив Павел.

Він також попередив, що більше немає того елементу несподіванки, який сприяв успіху контрнаступів на Харківщині і Херсонщині, та та що не варто "недооцінювати росіян".

"У них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона стара, можливо, в меншій кількості, але все ж у них велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів. Вони не такі неспроможні з точки зору оборони", – наголосив він.

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Наприкінці квітня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що підготовка до контрнаступу вже на фінішній прямій і війська чекають на рішення командування про атаку й погоду, яка сприятиме наступу. 1 травня міністр повідомив, що все необхідне вже готово для операції.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що для контрнаступу Україні ще потрібна обіцяна партнерами зброя. Він не називав термінів очікуваної операції і наголошував, що війська "готуються".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони РФ Кирило Буданов, коментуючи події на фронті, зазначив, що станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні, але здатна оборонятися.

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