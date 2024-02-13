За словами головкома ЗСУ, наша держава не має іншого вибору, як відвоювати окуповані території.

Головнокомандувач Збройних сил України – генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що Україна продовжить боротьбу за вихід на кордони 1991 року.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten. "У нас вистачає і сил і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. Але нам потрібна підтримка та допомога", – сказав головком. Він також додав, що впевнений у перемозі України в цій війні: "Це ґрунтується на тому, що ми просто повинні закінчити цю війну. Вона може закінчитися з виходом на наші кордони. Інші варіанти не розглядаються. Тому що іншого виходу в нас просто немає. А це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи – перемоги. Треба напружитися всім", – пояснив головком.

На запитання німецької журналістки, коли закінчиться війна, Сирський відповідає: "Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. У цьому і полягає перспектива. Стійкості та сили духу нам вистачає. Нам не вистачає підтримки: боєприпасів та техніки".

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Як повідомляв УНІАН, РФ намагається змінити тактику в боях за Авдіївку. За його словами, в розмовах, які вдається перехопити, окупанти жаліються, що їм "не солодко".

За інформацією Forbes, РФ жене бригаду морпіхів на "м'ясні штурми" під прицілом снайперів. Видання називає 155 бригаду РФ "невичерпною", адже її постійно відновлюють.

На думку військового експерта Петра Черника, РФ планує вийти на кордони Донецької та Луганської областей вже до виборів. Якщо цього не станеться, Кремль може змінити напрям головного удару.

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