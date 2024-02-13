Натомість Кремль на час війни кілька разів був змушений відновлювати підрозділи цієї бригади.

Російська 155-та бригада морської піхоти може отримати статус найневдалішого формуванням за час повномасштабної війни проти України.

Як пише Forbes, бригада кілька разів отримувала наказ про прямі штурми українських сил, які закріпилися, і зазнала руйнівних втрат. Підрозділи потребували відновлення декілька разів.

В березні 2022 року ця 3-тисячна бригада зазнала 20% втрат під час боїв під Чернігівщиною. Через вісім місяців, у листопаді 2022 року, відновлена ​​бригада втрачала близько сотні осіб на добу протягом чотирьох днів під час штурму українського гарнізону в Павлівці на півдні України.

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Через три місяці після цього бригада повернула на північ, щоб атакувати українців у Вугледарі. Кілька разів протягом листопада підбита 155-та штурмувала місто танками та БМП. Щоразу штурмові колони натикалися на українські міни, артилерію, ПТРК та безпілотники. Щоразу 155-та відступала, залишаючи машини та тіла.

Втім, цього місяця бригаді фактично вдалося захопити кілька кварталів українського опорного пункту. Та й це сталося тільки тому, що російські снайпери не дали морським піхотинцям іншого вибору, окрім як рухатися вперед.

"Павлівка зрештою впала минулого року. Вугледар так і не впав. Коли 155-ту бригаду фактично було витрачено, Кремль відновив її - знову - і передислокував на 16 км на північ", - пише видання.

Зараз бригада намагається захопити ще один український опорний пункт: населений пункт Новомихайлівка, де розташовані гарнізони 116-ї територіальної бригади та 79-ї десантно-штурмової бригади.

Видання називає 155 бригаду РФ "невичерпною", адже її постійно відновлюють. Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому морські піхотинці скаржилися на те, що вони були "м’ясом" у сумнозвісних "м’ясних штурмах".

"Штурм українського гарнізону у Новомихайлівці – "квиток в один кінець", – заявляли морські піхотинці.

На цій ділянці 155-а потрапила у мінні поля та зони ураження безпілотників. Тільки за цей місяць морська піхота втратила кілька десятків танків, бойових машин БМП і броньованих тягачів МТ-ЛБ і, імовірно, десятки військовослужбовців.

Одна штурмова група із 12 окупантів була знищена; вижили лише троє чоловіків. Евакуація поранених не передбачена.

Натомість морпіхи взяли під свій контроль кілька вулиць на східній околиці населеного пункту, що становлять приблизно 10% його загальної площі. Піхота пішла вперед лише тому, що не мала вибору: за бригадою під час останніх штурмів йшов так званий "загороджувальний загін" зі снайперами - вони отримали наказ стріляти по тих, хто відступає.

"Вони не вважають нас людьми. Ми хочемо, щоб це зупинилося", - сказали морські піхотинці.

Видання наголошує, що це не зупиниться. Про це й свідчить кривава історія 155-ї бригади.

Бригада-невдаха на фронті - що відомо про 155 бригаду РФ

Як повідомляв УНІАН, 155 бригада воює на українському фронті з початку вторгнення. На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки - 155-а бригада російських морпіхів була повністю розбита. Там сталася найбільша танкова поразка армії РФ.

Після низки нищівних поразок бригади на російських топ-військових чекали нові звільнення. За повідомленнями російських спільнот та ЗМІ, міністерство оборони Росії звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угрупування військ в Україні. Саме він командував м'ясними штурмами Вугледара і нарвався на критику, як колег, так і воєнкорів. Таким чином Кремль намагався врятувати репутацію 155 бригади.

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