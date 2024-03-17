Російські добровольчі формування захопили населений пункт разом з ічкерійськими добровольцями.

Російські добровольці взяли під контроль населений пункт Горьковський, що у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляє пресцентр Легіону "Свобода Росії".

Відомо, що це їм вдалося зробити спільно з ічкерійськими добровольцями.

"P.S. спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо: За наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьківське, Бєлгородської області", - додали у повідомленні.

Раніше у Сибірському батальйоні повідомили, що взяли під контроль селище Горьковський біля Бєлгорода. Військовим вдалося захопити місцеву адміністрацію населеного пункту, який знаходиться в Грайворонському районі.

"Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - зазначили воїни.

Бої на території РФ: останні новини

Як писав УНІАН, 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" взяли під контроль селище Тьоткіне, яке розташоване в Курській області. Під час захоплення російські солдати втікли зі своїх позицій та залишили техніку.

"Тьоткіне Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - повідомили в легіоні.

Пізніше добровольці заявили, що готові до переговорів з Кремлем, аби обміняти Тьоткіне на український Мелітополь, який окупували російські війська.

На таку пропозицію відреагував очільник української розвідки Кирило Буданов.

"Я чув і бачив такий факт. Що можу сказати? Я б з радістю, як там буде - побачимо. Думаю, що зарано для цього", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

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