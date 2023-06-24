У російському відомстві стверджують, що на тому напрямку нібито зосереджують підрозділи 35-ї бригади та 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що на тлі "провокацій" очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина українські військові готують наступальні дії під Бахмутом.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

"Скориставшись провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки, київський режим у Бахмутівському тактичному напрямку зосереджує на вихідних рубежах для наступальних дій підрозділи 35-ї бригади та 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Військовослужбовці Південного угруповання військ завдають поразки противнику ударами авіації та артилерії", – заявили в оборонному відомстві країни-агресора.

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Переворот в Росії: що відомо

Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що російські кадрові війська завдали удару по позиціях ПВК "Вагнер". Згодом у Пригожина заявили, що йдуть "зупиняти" російське військове керівництво.

Через ці дії в Росії вже заговорили про спробу перевороту. ФСБ та інших силовиків у Москві та низці регіонів підняли по тривозі.

Крім того, проти Пригожина порушили кримінальну справу за закликом до збройного заколоту. У ФСБ закликали "вагнерівців" не виконувати "злочинні накази Пригожина" і "вжити заходів до його затримання". Там відповіли відмовою.

Тим часом Пригожин заявив, що найманці ПВК "Вагнер" уже входять до Ростова. За його словами, вони перетнули у всіх місцях державний кордон, а прикордонники "виходили їм назустріч та обіймалися".

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