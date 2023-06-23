Російським державним ЗМІ і ТГ-каналам заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти керівника ПВК "Вагнер" Пригожиначерез заклик до збройного заколоту, повідомляє російське агентство ТАСС.

Як заявили в Національному антитерористичному комітеті твердження, поширювані від імені Євгена Пригожина, не мають під собою ніяких підстав:

"У зв'язку з цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії".

Відео дня

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ "в курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживаються всі необхідні заходи".

"В Адміністрації президента паніка, там не виключають сценарій початку громадянської війни", - говорить джерело "Важливих історій", близьке до Кремля.

За його словами, ще тиждень тому була інформація про те, що Пригожин щось готує. Відео з нібито наслідками ракетного удару по розташуванню ПВК "Вагнер" - інсценування, вважає джерело.

Російським державним ЗМІ і ТГ-каналам заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина, пише "Обережно.новини" з посиланням на джерела.

Видання отримали "інструкцію" про те, що публікувати дані про цю ситуацію можна виключно з офіційних відомств або цитувати слова перших осіб держави.

Загострення конфлікту Пригожина і Міноборони РФ

Напередодні Пригожин заявив, що регулярні війська Російської армії, підпорядковані Міноборони Росії, вдарили по місцю дислокації "вагнерівців". У Міноборони РФ це заперечували.

Пригожин стверджує, що військове командування РФ нібито "використовувало втемну" артилеристів, які завдавали удару по тилах ПВК "Вагнер" і звинуватив Шойгу у "втечі" з Ростова-на-Дону.

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