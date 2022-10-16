В соціальних мережах вже пропонують відкривати новий народний збір.

Українські активісти, спортсмени та громадські діячі обіцяють заплатити понад 50 тисяч доларів тому, хто візьме у полон терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Після того, як дружина Гіркіна опублікувала його фото у військовій формі, відеоблогер та керівник одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко пообіцяв $10 000 тому, хто візьме терориста в полон.

До ініціативи Стерненка вже долучилися соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, письменник, мандрівник та військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Відео дня

Кожен пообіцяв додати від себе по $10 000, тож "призовий фонд" наразі вже становить понад 50 000$, адже до збору готові долучитися й прості українці.

"Якщо відкриємо збір, то Гіркін сам здасться", "Потрібно в рашапабліках інформацію розповсюдити - за такі гроші свої ж доставлять", "Гіркіна треба буде 100 разів перепродати, щоб усі бажаючі змогли його за горло потримати", - жартують у соцмережах.

Гіркін та його заяви

Ігор Стрілков-Гіркін - "екс-міністр оборони ДНР", причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. Бойовик публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Він активно критикував Міноборони та зібрав велику аудиторію у своєму ТГ-каналі. Влітку повідомлялося, що він спробував в'їхати до Херсонської області за підробленими документами, але його затримали поліція.

Нещодавно Гіркін назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна. Він написав, що "шановні київські партнери зробили святковий "феєрверк".

На думку Гіркіна, у Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Терорист відкрито критикував режим Путіна та бездарне командування ЗС РФ за поразки на фронті. Зокрема, він спрогнозував швидкий прорив українських захисників до узбережжя Азовського моря та безпосередньо до Волновахи і Маріуполя: "фронт може обрушитися, як під Ізюмом".

Раніше терорист влаштував непідробну паніку через успіхи Збройних сил України на Харківщині. Він вважає, що росіяни провалили вже все, що могли.

Вас також можуть зацікавити новини: