Перші бригади хочуть сформувати до квітня, після чого почнуть формувати додаткові.

Штурмові бригади "Гвардії наступу" планують сформувати до 1 квітня. Потім почнеться формування додаткових бригад, оскільки кількість добровольців дуже велика, заявила прес-секретар МВС Мар'яна Рева в ефірі телемарафону.

За її словами, за тиждень з гаком МВС отримало понад 27 тисяч звернень від громадян, які цікавляться "Гвардією наступу". Більше половини з них - заявки на вступ.

"Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на приєднання до наших бригад, то їх на сьогодні вже більше 15 тисяч. Люди активно записуються, перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що їх чекає", – пояснила вона.

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За даними МВС, понад 800 добровольців вже пройшли військово-лікарські комісії і перейшли до наступних етапів. Планується, що до 1 квітня будуть сформовані 8 бригад "Гвардії наступу". Потім почнеться формування додаткових.

"Ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звичайно, цей резерв осіб, які поки не пройдуть в ці бригади, обов'язково будуть запрошені на відбір в наступні бригади", – заявила речник МВС.

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