У ГУР Міноборони вважають, що російська влада відтермінує нову хвилю мобілізації, тому що в РФ не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі.

Подальша мобілізація виснажить Росію ще більше. Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він зазначив, що Росія готова розпочати нову мобілізацію, але важко інтегрувати ті війська, які вона вже призвала. "У них все готово. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування та навчання, знаходяться в готовності", - сказав Скібіцький.

За його словами, якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля мобілізації, включаючи брак сучасного обладнання в робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.

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"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - зазначив представник ГУР.

Мобілізація в РФ і новий наступ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в ГУР Міноборони України повідомили, що у Росії найближчим часом може бути мобілізовано ще 500 тисяч осіб. Під час першої хвилі мобілізації до армії Росії було призвано 300 тисяч осіб, яких після нетривалої підготовки направляють в зону ведення бойових дій в Україні.

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні у лютому очікують на можливий наступ росіян. Він підкреслює, що Україна має ресурси і резерви, якими вона спроможна стабілізувати і тримати удар.

При цьому в управлінні української розвідки вважають, що війська РФ можуть наступати у Донецькій та Луганській областях, а також на Запоріжжі, а на Херсонщині та у Криму вони вестимуть оборону.

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