Українські захисники у ніч проти 16 травня збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на атаку Росії у ніч проти 16 травня, подякувавши Повітряним силам ЗСУ за роботу і вражаючий результат.

"Черговий неймовірний успіх ЗС України! Минулої ночі наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" і ще 12 ракет", - зазначив він у Twitter.

При цьому, міністр написав: 80-1-6=Х. Ймовірно, 80 - це загальна кількість ракет Х-47 "Кинджал", яка була у росіян. Одну ракету "Кинджал" українська ППО збила 4 травня, ще 6 - у ніч 16-го.

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"У російських терористів немає шансів здобути перемогу над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протиставити західну. Дякуємо нашим військовослужбовцям ЗС та державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою. Давайте перемагати разом!" - підкреслив Резніков.

Атака Росії вночі 16 травня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, близько 03:30 16 травня російські війська атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За даними командувача Повітряними силами ЗСУ Миколи Олещука, українські бійці збили усі випущені росіянами ракети (ракети "Калібр", "Кинджал", С-400 ("Іскандер-М").

Як повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, всі шість ракет Х-47 "Кинджал" під час нічної ракетної атаки летіли у бік Києва та були знищені засобами ППО, що є вражаючим показником.