Гіперзвукова ракета вважалася диво-зброєю Путіна.

На відео показали уламки російської гіперзвукової ракети "Кинджал", яку збив американський зенітний ракетний комплекс Patriot над Київською областю у ніч проти 4 травня під час ракетної атаки.

Ролик зняв воєнкор Bild Пауль Ронцхаймер. Він прокоментував таку можливість так: "Сьогодні нам вдалося побачити в Києві уламки ракети "Кинджал".

За його словами, це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася диво-зброєю кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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"Зараз тут проводиться експертиза її частин", - додав воєнкор.

ЗРК Patriot збив ракету "Кинджал" в Україні

Як писав УНІАН, вночі 4 травня ЗСУ вперше вдалося збити російську гіперзвукову ракету"Кинджал". Дану інформацію підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук тільки 6 травня.

До цього про таке досягнення українських військових повідомило видання Defense Express, але у Повітряних силах спростовували твердження.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, і на Заході, і в Україні багато військових і фахівців дуже очікували пряме бойове зіткнення ЗРК Patriot і гіперзвукової ракети "Кинджал":

"За заявами російської сторони, вона була чи не єдина така у світі. Тому було всім дуже цікаво. Patriot не підвів, збив "Кинджал".

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