За попередніми даними, це були північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Дві з п′яти ракет, якими російські окупанти завдавали удару по Харкову 7 лютого, за попередніми даними, є північнокорейського виробництва. Про це заявив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - заявив він.

За словами Болвінова, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

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"Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Атака Росії 7 лютого - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 лютого Росія знову здійснила масовану атаку по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що силами ППО було знищено 44 цілі: 29 боєголовок та 15 БПЛА.

Він заявив, що під час повітряної атаки 7 лютого Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Наші сили ППО збили: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У протистоянні терору РФ брала участь винищувальна авіація України, зенітні ракетні війська та мобільні групи сил ППО.

Внаслідок ракетного удару в Києві загинуло 4 людини, 40 отримали поранення. На Харківщині, за інформацією ОВА, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

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