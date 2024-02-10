Усі постраждалі жили на одній вулиці Харкова.

У Харкові кількість постраждалих серед цивільного населення внаслідок нічної атаки російських окупантів зросла.

За даними міського голови Харкова Ігора Терехова, в даний час їхня кількість становить 57 осіб. "Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей", - повідомив Терехов.

Також мер додав, що для надання постраждалим усього необхідного, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги.

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Зокрема, є потреба у будівельних матеріалах, одязі, засобах особистої гігієни.

Нічний удар по Харкову

Під час нічної атаки на Харків російські загарбники застосували ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього нападу загарбники вбили сімох українців, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Спочатку було відомо про трьох поранених. Також 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці.

Крім того, як повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зафіксували влучання у Немишлянському районі. Також окупанти обстрілювали Великий Бурлук. Там поцілили у кафе.

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