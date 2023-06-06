Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилася низка енергооб’єктів Херсонської області, зазначає Міненерго.

Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, попри поступове зниження рівня води, прямої загрози для Запорізької АЕС немає. Експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію.

Окупанти спричинили в Україні техногенну катастрофу

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища.

Через це є загроза затоплення близько 80 населених пунктів. Небезпека загрожує населеним пунктам, розташованим на півдні України.

Втім, підрив окупантами Каховської ГЕС не вплинув на стабільність роботи енергосистеми. Потужності генерації для покриття потреб споживачів достатньо.

За даними "Енергоатома" ситуація на ЗАЕС, яка закачувала воду з Каховського водосховища для своєї системи охолодження, не критична. На станції є достатній запас води у резервуарах, які напряму не пов'язані з водосховищем.

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