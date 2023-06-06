Британський аналітик Майкл Кларк проаналізував ситуацію з підривом греблі в Новій Каховці.

Британський аналітик з питань оборони Майкл Кларк виключив причетність України до підриву Каховської платини та підкреслив, що цей теракт вигідний лише Росії.

Про це він повідомив у коментарі для видання Sky News. Кларк зазначив, що вибух стався на російській стороні.

"Важко повірити, що Україна стояла за атакою на греблю, оскільки їй нічого було виграти. Дуже важко повірити, що Україна зробила б це. Навіть якби вони могли, слід пам'ятати, що вибух стався на російській стороні греблі", - сказав Кларк.

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Аналітик також спрогнозував, що високий рівень води в Дніпрі може перешкодити ЗСУ форсувати річку під час контрнаступу.

"Хоча це було б погано для Криму і росіян, що живуть в Криму, безсумнівно, я вважаю, що це скоріше Росія, ніж Україна. Україна нічого не виграє від цього, Росія виграє багато", - додав він.

Підрив Каховської АЕС - які докази є в України

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня трапилася надзвичайна катастрофа - окупанти підірвали Каховську ГЕС в Херсонській області. Станція повністю знищена, рівень води критичний в деяких регіонах. Під загрозою затоплення близько 80 населених пунктів.

За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, окупанти таким чином хотіли перешкодити контрнаступу ЗСУ. Вона уточнила, що ворог пішов на необачний крок і тепер сам не знає, як врятуватися з територій, які затоплює водою. За її словами, росіяни готувалися до підриву заздалегідь.

Зі свого боку начальник української розвідки (ГУР) Андрій Юсов повідомив, що в України є докази того, як Росія підірвала станцію. Зокрема, ворог підірвав дамбу ГЕС дистанційно, вказав він.

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