Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС уважно стежать за ситуацією.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter. "МАГАТЕ відомо про пошкодження Каховської ГЕС в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Підрив Каховської ГЕС - наслідки, про які варто знати

Як повідомляв УНІАН, щодо підриву дамби Каховської ГЕС стало відомо вранці 6 червня.

У НАЕК "Енергоатом" заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Довідка УНІАН. Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів. Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Наприкінці березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС та повідомив, що її більше неможливо захистити.

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