У найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.

Рівень води в Херсоні внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри. "Критичний момент" підняття води експерти прогнозують за 24 години. Про це на брифінгу повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише ТСН.

За словами голови ОВА, у найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.

"Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні, близько двох метрів. Орієнтовно, ця межа може підвищитись ще на метр. Тобто плюс три метри – максимальне, що може відбутися при такому витоку води. … Є загроза більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано дамбу і близько за годину ми можемо побачити в Херсоні на ще плюс три метра підвищення рівня води (загалом плюс п’ять метрів – УНІАН) і це вже критична ситуація. На зараз такої ситуації немає. Це найгірший варіант, який може бути", – пояснив Прокудін.

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Після максимального підняття вода піде в лиман та море і ситуація буде поліпшуватися, прогнозує Прокудін.

Постраждалих внаслідок катастрофи наразі немає, евакуація населення триває.

"Ми бачимо лише один критичний момент – це мікрорайон Острів в Херсоні, де натепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді, це село Тягинка, де мали евакуювати 20 осіб. Але вони внутрішньо переміщені особи, не хочуть зараз виїжджати. Тільки 6 людей згодились на евакуацію. 20 домів там підтоплено. І село Бургунка, одна вулиця, там також люди ВПО", – розповів голова Херсонської ОВА.

Підрив Каховської ГЕС - що треба знати

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Внаслідок підриву повністю зруйнувати дамбу ворогові не вдалося.

Внаслідок дій окупантів десятки населених пунктів опинилися під загрозою затоплення. З регіону запустили евакуаційні потяги. Під час евакуації населення ворог не припинив обстріли, двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті.

Головне управління розвідки заявило, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС і готувалися до цієї операції заздалегідь.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховську ГЕС відновити неможливо, упродовж 4 днів Каховське водосховище зникне. А в "Енергоатомі" попереджають, що підрив дамби може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції.

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