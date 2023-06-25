Російський опозиціонер Михайло Ходорковський прокоментував підсумки заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
"Зброю ховаємо. Скоро знадобиться ... Ця ескапада сильно послабила режим. Зараз важливо не дати людям з мовчазної більшості забути те, що розповів Пригожин про абсолютно злодійське підґрунтя війни. І про те, як злякався і Путін і весь його злодійський бандитський клан. Як вони бігли і з Ростова-на-Дону і з Москви і як були готові віддати місто кадирівським головорізам. Сподіваюся люди зрозуміли, що наші вороги зовсім не українці", - написав він.
Ходорковський заявив, що сміється з тих, хто вперто називає подію "постановкою".
"Масштаб шкоди режиму фантастичний. Імовірність перебування Путіна при владі до 2036 року обнулилася - диктатор не може бути смішним. Переговори з Україною якщо почнуться, то з набагато слабшої позиції. Самостійність військових, а значить і їх боєздатність буде різко знижена", - сказав він.
Політик вважає, що російській опозиції теж належить зробити висновки.
"Як я вже писав - ця злодійська влада буде знесена озброєними людьми. Люди в "білих пальто" не є суб'єктами. На них не варто витрачати час. Люди в регіонах здатні діяти. Не вистачає налагодженої координації. Треба налагоджувати. Перерізати транспортні комунікації влада не здатна - питання в засобах ППО і важкій техніці. Їх треба мати. А значить знати, де взяти. Треба точно знати розташування запасів стрілецького озброєння - відсутність інформації завадила. Найбільш активним людям потрібно мати мінімальний обсяг озброєння у себе для захоплення складів і звільнення політв'язнів. Саботаж на комунікаціях, як транспортних, так і комп'ютерних ефективний. Час спресовано, якщо війна не закінчиться, новий заколот чекати не довго", - додав Ходорковський.
Заколот Пригожина - деталі
Ватажок вагнерівців після дзвінка Лукашенка погодився відвести найманців від Москви і поїхати до Білорусі під гарантії Путіна.
За різними даними, знищено 7 одиниць техніки і, як мінімум, 15 російських військових. При зіткненнях вагнерівців і російської армії постраждали цивільні.
Увечері 24 Червня його найманці покинули центр Ростова-на-Дону, де вони влаштувалися напередодні. Сам Пригожин виїхав зі штабу Південного військового округу на автомобілі.
У Кремлі заявили, що припинять кримінальну справу відносно Пригожина, сам він поїде в Білорусь, а його найманців не будуть переслідувати за участь у заколоті.