Ходорковський заявив, що сміється з тих, хто вперто називає подію "постановкою".

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський прокоментував підсумки заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Зброю ховаємо. Скоро знадобиться ... Ця ескапада сильно послабила режим. Зараз важливо не дати людям з мовчазної більшості забути те, що розповів Пригожин про абсолютно злодійське підґрунтя війни. І про те, як злякався і Путін і весь його злодійський бандитський клан. Як вони бігли і з Ростова-на-Дону і з Москви і як були готові віддати місто кадирівським головорізам. Сподіваюся люди зрозуміли, що наші вороги зовсім не українці", - написав він.

Ходорковський заявив, що сміється з тих, хто вперто називає подію "постановкою".

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"Масштаб шкоди режиму фантастичний. Імовірність перебування Путіна при владі до 2036 року обнулилася - диктатор не може бути смішним. Переговори з Україною якщо почнуться, то з набагато слабшої позиції. Самостійність військових, а значить і їх боєздатність буде різко знижена", - сказав він.

Політик вважає, що російській опозиції теж належить зробити висновки.

"Як я вже писав - ця злодійська влада буде знесена озброєними людьми. Люди в "білих пальто" не є суб'єктами. На них не варто витрачати час. Люди в регіонах здатні діяти. Не вистачає налагодженої координації. Треба налагоджувати. Перерізати транспортні комунікації влада не здатна - питання в засобах ППО і важкій техніці. Їх треба мати. А значить знати, де взяти. Треба точно знати розташування запасів стрілецького озброєння - відсутність інформації завадила. Найбільш активним людям потрібно мати мінімальний обсяг озброєння у себе для захоплення складів і звільнення політв'язнів. Саботаж на комунікаціях, як транспортних, так і комп'ютерних ефективний. Час спресовано, якщо війна не закінчиться, новий заколот чекати не довго", - додав Ходорковський.

Заколот Пригожина - деталі

Ватажок вагнерівців після дзвінка Лукашенка погодився відвести найманців від Москви і поїхати до Білорусі під гарантії Путіна.

За різними даними, знищено 7 одиниць техніки і, як мінімум, 15 російських військових. При зіткненнях вагнерівців і російської армії постраждали цивільні.

Увечері 24 Червня його найманці покинули центр Ростова-на-Дону, де вони влаштувалися напередодні. Сам Пригожин виїхав зі штабу Південного військового округу на автомобілі.

У Кремлі заявили, що припинять кримінальну справу відносно Пригожина, сам він поїде в Білорусь, а його найманців не будуть переслідувати за участь у заколоті.